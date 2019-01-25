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إحصائيات جديدة تخدم “محرز” وتحرج “غوارديولا” !!

الرياضة
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إحصائيات جديدة تخدم “محرز” وتحرج “غوارديولا” !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

منح موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصائيات الرياضية، الدولي الجزائري لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، أفضل علامة في منافسة كأس “كاراباو”.

ونال ريالض علامة 8.8 على 10، بعد مشاركته في الدور النصف نهائي من المنافسة، متقدما على نجم تشيلسي هازارد 8.56.

زسجل محرز في هذا الدور هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، كما كان وراء 6 كرات مفتاحية و6 مراوغات ناجحة.

وهي الأرقام التي تصب في صالح إبن مدينة “سارسال” أملا في أن تعيده للتشكيلة الأساسية لغوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز.


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