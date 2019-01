إحصائيات جديدة تخدم “محرز” وتحرج “غوارديولا” !!

ونال ريالض علامة 8.8 على 10، بعد مشاركته في الدور النصف نهائي من المنافسة، متقدما على نجم تشيلسي هازارد 8.56.

زسجل محرز في هذا الدور هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، كما كان وراء 6 كرات مفتاحية و6 مراوغات ناجحة.

وهي الأرقام التي تصب في صالح إبن مدينة “سارسال” أملا في أن تعيده للتشكيلة الأساسية لغوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

With a WhoScored rating of 8.88, @ManCity winger @Mahrez22 is our Carabao Cup player of the semi-finals!

For more player stats — https://t.co/6HZQpFjjVl pic.twitter.com/lM7FIHpZTR

— WhoScored.com (@WhoScored) January 25, 2019