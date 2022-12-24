إختتام الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري

إختتمت اليوم فعاليات معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثلاثين والذي جرى بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وعرفت هذه الطبعة اهتمام عديد المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 600 عارض.

كما تم تنظيم أيام دراسية على هامش المعرض مشاركة واسعة من طرف العارضين والمختصين. حيث كانت فضاء نقاشات وتحليلات لخبراء ومختصين في مختلف المواضيع الآنية التي عالجتها على مدار أيام المعرض.

وشهدت هذه الطبعة زيارات لعديد المسؤولين والوفود على غرار زيارة ممثلي التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة وزيارة الوفد الكوبي المتمثل في نائب الوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم. وكذا زيارة عميد مسجد باريس الذي تسلم وسم حلال من طرف وزير التجارة و ترقية الصادرات.

وخلال اليوم الاخير عرف المعرض إقبال منقطع النظير بلغ في اليوم الأخير 300 ألف زائر .