إختفاء رعية ألمانية فور وصولها من فرانكفورت لمطار هواري بومدين

قدمت، “دانيالا بوشنير” ألمانية تبلغ من العمر 39 سنة والدها جزائري بكماء، للعاصمة يوم الأحد الماضي على 1 صباحا على متن رحلة من مطار فرانكفورت إلى مطار هواري بومدين الدولي،

وهذا من أجل زيارة والدها المريض الموجود بولاية تبسة،

إلا أن سوء فهم بينها وبين أهلها المتواجدين بالجزائر حول توقيت الرحلة جعل إخوتها من والدها يتأخرون في الوصول إلى المطار حتى ظهيرة يوم الأحد، حيث تفاجؤوا باختفاءها،

أحد إخوتها المكلف باستقبالها قدم إلى النهار يطلب مساعدة في العثور عليها بعد شكوك إنتابته حول اختفاءها الغامض،

خاصة أنها أول مرة تقوم بزيارة إلى أهلها في الجزائر.