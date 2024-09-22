إختلاق الندرة .. سحب التراخيص والسجلات التجارية فور إثبات تورط لوبيات الاستيراد

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لإجتماع الوزراء المزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد.

وأكد رئيس الجمهورية بأنه لا يسمح أبدا بإختلاق الندرة مهما كانت أسبابها.

وامر في ذات الإجتماع وزير التجارة بمزيد من اليقظة على مستوى قطاعه لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.

بالإضافة إلى التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.