خلّفت 9 حوادث مرور سجّلتها مصالح الأمن العمومي بولاية تبسة 12 جريحا، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
كما سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة…
أخمدت مصالح الحماية المدنية بالحمامات ولاية تبسة ليلة أمس الأحد حريق في حدود الساعة العاشرة و23 دقيقة، بسبب قارورة غاز البوتان.
داخل مدجنة بالمكان المسمى ذراع…
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أربعة بارونات مخدرات وضبطت 184 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان وبشار.
وبعين قزام وبرج باجي مختار ، حسب…
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