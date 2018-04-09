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إخماد حريق بسبب انفجار قارورة غاز البوتان بالحمّامات

أخبار الجزائر
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إخماد حريق بسبب انفجار قارورة غاز البوتان بالحمّامات
بقلم ياسمينة د

أخمدت مصالح الحماية المدنية بالحمامات ولاية تبسة ليلة أمس الأحد حريق في حدود الساعة العاشرة و23 دقيقة، بسبب قارورة غاز البوتان.

داخل مدجنة بالمكان المسمى ذراع القيز بلدية الحمامات.

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