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إخماد 4 حرائق غابات في هذه ولايات 

بقلم م. فيصل
إخماد 4 حرائق غابات في هذه ولايات 
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نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 22سا00د.

وحسب ذات المصالح نشبت 4 حرائق غابات عبر 4 ولايات وذلك إلى غاية الساعة 22سا 00 د. حيث تمكن الاعوان من إخمادها.

ويتعلق الامربكل من ولاية بجاية: حريق غابة زواش بلدية تامر يجت  الحريق أخمد.

وكذا ولاية سكيكدة: حريق غابة منطقة اللوحة بلدية عين زويت الحريق أخمد .

بالإضافة إلى ولاية تيزي وزو: حريق غابة العنصر  بلدية ذراع المزان  الحريق أخمد .

وولاية البويرة: حريق غابة قرية الموازيز بلدية المقراني  الحريق أخمد.

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