إخماد 4 حرائق غابات في هذه ولايات
بقلم م. فيصل
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 22سا00د.
وحسب ذات المصالح نشبت 4 حرائق غابات عبر 4 ولايات وذلك إلى غاية الساعة 22سا 00 د. حيث تمكن الاعوان من إخمادها.
ويتعلق الامربكل من ولاية بجاية: حريق غابة زواش بلدية تامر يجت الحريق أخمد.
وكذا ولاية سكيكدة: حريق غابة منطقة اللوحة بلدية عين زويت الحريق أخمد .
بالإضافة إلى ولاية تيزي وزو: حريق غابة العنصر بلدية ذراع المزان الحريق أخمد .
وولاية البويرة: حريق غابة قرية الموازيز بلدية المقراني الحريق أخمد.
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