إدارة أتلتيكو مدريد: “سئمنا من تصرفات برشلونة” !!

أصدر نادي “أتليتكو مدريد” بيانا عبر موقع الفريق، يعبر فيه عن غضبه من تصرفات إدارة “برشلونة” التي إتصلت بـ “غريزمان” وعرضت عليه فكرة اللعب في الفريق الكتالوني.

وأكدت إدارة أتليتكو مدريد أنها سئمت مثل هذه التصرفات من طرف “البلوغرانا”، خاصة وأن اللاعب لا يزال مرتبط بعقد مع الروخي بلانكوس.

وجاء في نص البيان: “سئمنا من تصرفات برشلونة، عندما يقوم مدرب، لاعب، إداري بالحديث عن غريزمان فهو أمر غير مقبول”.

“برشلونة لم يحترم نادي أتليتكو مدريد وجماهيره، فاللاعب لا يزال مرتبط بعقد مع الفريق وهو مقبل على مباراة مهمة في نهائي الأوروباليغ”.

“أخبرنا برشلونة في وقت سابق، أن اللاعب ليس للبيع ولن نتخلى عنه وأن ما يقومون به هو سلوك غير لائق وضد أخلاقيات الرياضة”.