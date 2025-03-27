إدارة أولمبيك أقبو تقيل مدربها دنيس لافان

وضعت إدارة فريق أولمبيك أقبو، اليوم الخميس، حدا لمشوار المدرب الفرنسي دينيس لافان، مع الفريق.

ونشرت إدارة أولمبيك أقبو، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلنت عن قرار الإدارة بوضع حد لارتباطها بالمدرب دنيس لافان.

كما أوضح مسؤولي نادي أقبو،بأن هذا القرار، جاء بالنظر لعدم اقتناع الإدارو بالنتائج التي سجلها الفريق مع المدرب الفرنسي.

وفي ختام بيانها، أبدت إدارة نادي أولمبيك أقبو، بتمنايتها بالتوفيق للمدرب دنيس لافان، في بقية شواره.