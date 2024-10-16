إدارة اتحاد العاصمة تعلن ترقية مهاجم الرديف بن معزوز إلى الفريق الأول

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن ترقية مهاجم الرديف، سعيد بن معزوز، إلى الفريق الأول.

وحسب ما كشفته إدارة “سوسطارة” عبر بيان على منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. فقد وقع المهاجم الشاب، بن معزوز، على أول عقد احترافي مع الفريق الأول، لمدة ثلاث سنوات.

للإشارة، تأتي هذه الخطوة من إدارة اتحاد العاصمة بترقية لاعب الرديف، بن معزوز، إلى الفريق الأول. نظراً للمستويات الكبيرة التي أظهرها الموسم الماضي مع الفريق الأول وخلال التحضيرات الصيفية في تربص طبرقة. بالإضافة لمعاناة الفريق الأول من العديد من الإصابات.