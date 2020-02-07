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إدارة إتحاد العاصمة تُقرر مُتابعة أشيو قضائيا

الرياضة
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إدارة إتحاد العاصمة تُقرر مُتابعة أشيو قضائيا
بقلم حواز عبد النور

اشتعل الصراع أكثر بين إدارة فريق إتحاد العاصمة واللاعب السابق لسوسطارة “حسين أشيو”.

الإدارة العاصمية قررت بصفة رسمية مُتابعة لاعب المنتخب الوطني الجزائري السابق قضائيا بسبب تصريحاته المتكررة مؤخرا.

الإتحاد نشر بيانا سهرة اليوم الجمعة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أكد فيه ان أشيو بالغ كثيرا بإتهاماته.

وجاء في البيان:”بعد المعلومات الكاذبة، المغرضة والمغلطة للرأي العام التي أدلى بها السيد حسين أشيو من خلال مشاركته في عدة حصص في قناة تلفزيونية رياضية و بعد تماديه بالتجريح في المسيرين الحاليين، قررت إدارة إتحاد العاصمة متابعة قضائيا الشخص المذكور أعلاه جراء هذه التصريحات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=770356

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