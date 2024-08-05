إدارة اتحاد بسكرة تبرمج تربص تحضيري للفريق بأعالي تيكجدة

برمجت إدارة فريق اتحاد بسكرة، تربص لتعداد الفريق، بمدينة تيكجدة، من أجل التحضير للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وكشفت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الإثنين، بان الفريق سيدخل في تربص تحضيري بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بتيكجدة.

وحسب ذات المصدر، من المقرر أن ينطلق هذا التربص يوم السبت المقبل، وسيدوم لمدة 10 أيام كاملة.

وسيجري هذا التربص، تحت قيادة المدرب منير زغدود، مع ضمان إدارة الفريق توفير كل الظروف الملائمة لأحسن تحضير.