إدارة “الإتفاق” فخورة بتمديد عقد مبولحي

عبّر رئيس نادي “الإتفاق”، خالد الدبل، عن سعادته لتمكن إدارته من تمديد عقد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لغاية 2021.

وصرح قائلا للموقع الرسمي لفريقه :”كل الشكر لرئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي عبدالرحمن الراشد، على مساهمته في تجديد عقد مبولحي”.

وأضاف :”أثمن مواقف الراشد في دعم النادي، ومساندته لمجلس الإدارة مادياً ومعنوياً، وعندما إحتجناه كان في الموعد وقدم الدعم المطلوب”.

ومن خلال تصريحات “الدبل”، فإن كل المؤشرات توحي بأن “الرايس” تحصل على زيادة نوعيه في راتبه، أقنعته بالإستمرار مع “الإتي”.