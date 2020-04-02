إدارة الحمراوة تتجه لمراجعة أجور لاعبيها

تتجه إدارة نادي مولودية وهران، لتخفيض أجور لاعبيها، خلال الأيام القليلة المقبلة، بالنظر لتوقف البطولة بسبب فيروس كورونا.

ولجأت إدارة الحمراوة، لهذا الحل، بالنظر للمشاكل مادية التي عانت منها منذ بداية الموسم لجاري، والتي زادت تعقيدا، منذ توقف البطولة، بسبب فيروس كورونا.

ووجد المسؤولين الحاليين على الفريق، أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه لاعبيهم، وبقية الأطقم، لعدم توفر الأموال في حساب النادي.

وتعتزم الإدارة، انتهاج سياسة مغايرة انطلاقا من الموسم المقبل، من خلال الإعتماد على اللاعبين الشباب، وتقليص متوسط الأجور في الفريق.