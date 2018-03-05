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إدارة “الحمراوة” تسعى لتجديد عقد بوعكاز

الرياضة
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إدارة “الحمراوة” تسعى لتجديد عقد بوعكاز صورة من الأرشيف
بقلم كريم.تيغرمت

ستفتح إدارة مولودية وهران، باب المفاوضات مع مدربها التونسي معز بوعكاز، قصد تجديد عقد هذا الأخير مع الفريق لمواسم أخرى.

وتأتي رغبة إدارة مولودية وهران، في تجديد عقد مدربها، نظير النتائج الإيجابية التي يحققها منذ توليه تدريب الفريق الصيف المنصرم.

حيث تمكن معز بوعكاز، من إعادة الحمراوة، إلى الواجهة في ظرف قصير، بتنصيبه في وصافة البطولة الوطنية لهذا الموسم.

ولا يستبعد الكثيرون، امكانية تتويج مولودية وهران، بلقب الموسم، بالنظر لفارق الأربعة نقاط التي تفصله عن المتصدر شباب قسنطينة، وبناقص مباراة.

كما يلقى بوعكاز، مساندة كبيرة من أنصار النادي، الراغبين في الإحتفاظ بخدماته، بالنظر لإنتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

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