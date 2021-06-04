الساورة تتهم بن ناصر وتُخاطب رئيس الفاف برسالة شديدة اللهجة

وجهت إدارة فريق شبيبة الساورة إتهامات خطيرة لرئيس نادي نجم مقرة عز الدين بن ناصر بسبب الأحداث التي وقعت ما بين شوطي المُباراة التي جرت أمسية اليوم الجمعة.

الصفحة الرسمية لشبيبة الساورة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت فيديوهات للاعتداءات التي وقعت مؤكدة أن اللاعب قدور أسامة تعرض للضرب من طرف الأنصار و الرئيس بن ناصر في المنصة الشرفية.

وأضاف حساب الساورة أن أصغر لاعب في البطولة صاحب 18 سنة “بن يزلي” تعرض للإعتداء من طرف الحاج بوقاش.

وقال بيان فريق الجنوب:”أين أنت يا رئيس الإتحادية من كل هذا أم أنك سارعت بنشر بيان عن العنصرية أليست هذه هي العنصرية الحقيقية؟”.

وختم حساب “الساورة” أن لاعبي مقرة والرئيس بن ناصر والمدرب عزيز عباس قاموا بالاعتداء أيضا على المدرب مصطفى جاليت ماجعله يتعرض للإغماء.