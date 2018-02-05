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إدارة السيتي: “غوارديولا يريد محرز بأي ثمن وسنتحدث مع ليستر هذا السبت”

الرياضة
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إدارة السيتي: “غوارديولا يريد محرز بأي ثمن وسنتحدث مع ليستر هذا السبت”
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أنّ إدارة السيتي قرّرت الحديث مع ليستر حول قضية رياض محرز الأسبوع المقبل حينما يتواجه الفريقان في ملعب الإتحاد.

وقال أحد إداري السيتي: “الفريق لم يغلق الباب من أجل ضم محرز، رغم كل ما حدث في آخر ساعات الميركاتو”.

وأضاف: “نحن مستعدون للحديث مع إدارة ليستر نهاية الأسبوع الحالي عندما يأتون لمواجهتنا في ملعب الإتحاد”.

وأردف: “سنستغل الفرصة،  فمحرز كان على قائمة اللاعبين المرغوبين فيهم من الموسم الماضي”.

وتابع: “قد يحدث شيء ما في وقت لاحق، بيب يريده وبشدة”.

وختم كلامه: “لو كان هناك لنادي ليستر وقت لإيجاد بديل لرياض كان يمكن أن تكون الأمور مختلفة”.

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