إدارة الشلف تعتذر عن استقبال المولودية ليلا

كشفت إدارة أولمبي الشلف، عن تعذر برمجة لقاء الجولة الـ 21 من البطولة المرتقب هذا الجمعة أمام الضيف مولودية الجزائر، ليلا.

وكانت الرابطة قد أعلنت عن برمجة المباراة بملعب “محمد بومزراق” بداية من الساعة الـ 22:00، على اعتبار أن الملعب يستوفي شروط لعب المباريات ليلاً.

غير أن إدارة الشلف، كشفت في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين، إلا أنه تقرر بصفة رسمية إجراء مواجهتي الأكابر والرديف أمام المولودية في الفترة المسائية.

كما أكدت الإدارة الشلفية، بأن السبب وراء ذلك، يعود إلى مشكل متواجد على مستوى الإنارة الكهربائية، ولا يمكن المجازفة باللعب ليلا ثم يقع مالا يحمد عقباه.

وفي الأخير، تم الإشارة إلى أن الفرقة التقنية لا تزال تواصل البحث عن مكمن الخلل وقدمت وعود بتصليح هذا العطب خلال الأيام القليلة القادمة حتى يتسنى للشلف باستقبال منافسيها بمحمد بومزراق، في سهرة رمضانية.