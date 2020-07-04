إدارة العميد توضح قضية حداد وتنفي الشائعات

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر اليوم السبت حقيقة التعاقد مع مدافع شبيبة سكيكدة “معاذ حداد” تحسبا للموسم الكروي المقبل.

العميد قال في بيان على صفحته الرسمية:”تداولت العديد من وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الرياضية، خبرا مفاده اتفاق الفريق مع معاذ حداد وبناءً على ذلك تكذب إدارة المولودية كل ما يتم تداوله حول الموضوع”.

وأضاف البيان:”نؤكد أن لجنة الاستقدامات تعمل في سرية تامة، تحضيرا لأي قرار يخص استئناف الموسم الحالي، أو انطلاق الموسم المقبل”.

وختم:”ندعو وسائل الإعلام لعدم الترويج لأسماء، لا مكان لها في أجندة الفريق.. بالمقابل سنضمن للأسرة الإعلامية حقها في الخبر الموثوق والمؤكد، في الوقت المناسب”.