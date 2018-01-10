إدارة “الموب” تُحدد المدرب الجديد للفريق

إتفق مجلس إدارة فريق “مولودية بجاية” أمسية اليوم الأربعاء مع المدرب المُخضرم الدكتور “رشيد بوعراطة” للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

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وذلك خلفا للمُدرب المنسحب منذ أيام “مصطفى بسكري”، وسيكون مدرب شباب باتنة السابق على رأس الفريق إلى غاية نهاية الموسم.

وكانت إدارة “الموب” قد إتفقت في الأيام الماضية مع “عبد الكريم بيرة” ليكون خليفة لبسكري قبل أن تتراجع عن ذلك.

وسيكون الهدف الرئيسي للمدرب الجديد هو إعادة الموب إلى مكانتها الطبيعية من خلال تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.