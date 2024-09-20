إدارة المولودية توجه دعوة لشخصيات النادي التاريخية لحضور أول مباراة بملعب “لابوانت”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، عن توجيهها دعوة، لأفراد عائلات مؤسسي النادي.

والمسيرين التاريخيين وكذا اللاعبين والمدربين السابقين ممن حملوا قميص المولودية.

وذلك لحضور مشاهدة أول مباراة للفريق، بمعقله الجديد، ملعب الشهيد “علي عمار”، غدا السبت، أمام النادي المنستيري. في إطار مواجهة الإياب للدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وأوضحت إدارة المولودية، في بيانها، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أنه سيتم قبل هذا اليوم التاريخي و الاستثنائي في تاريخ هذا الكيان الذي أطفىء شمعته الثالثة بعد المائة، سيتم منح الدعوات للمعنيين بمركز تدريبات المولودية “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بـزرالدة.