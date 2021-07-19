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الرياضة

إدارة الوفاق تطالب الرابطة بتحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة

بقلم يونس رزيق
إدارة الوفاق تطالب الرابطة بتحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة
صورة مركبة لرئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار
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طالبت إدارة وفاق سطيف من الرابطة المحترفة لكرة القدم بتحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة من أجل تفادي الكولسة خلال الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا طالبت بيه من هيئة عبد ا لكريم مدوار بضرورة برمجة المباريات المتأخرة وجاء في البيان:

“تطالب غدارة الوفاق السطايفي من الرابطة الوطنية لكرة القدم تحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة الأولى، وذلك لتفادي التلاعب بنتائج المباريات وضمان إحترام أخلاقيات الرياضة، والمنافسة الشريفة”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962485
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