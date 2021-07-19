إدارة الوفاق تطالب الرابطة بتحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة

طالبت إدارة وفاق سطيف من الرابطة المحترفة لكرة القدم بتحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة من أجل تفادي الكولسة خلال الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا طالبت بيه من هيئة عبد ا لكريم مدوار بضرورة برمجة المباريات المتأخرة وجاء في البيان:

“تطالب غدارة الوفاق السطايفي من الرابطة الوطنية لكرة القدم تحديد موعد إجراء المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة الأولى، وذلك لتفادي التلاعب بنتائج المباريات وضمان إحترام أخلاقيات الرياضة، والمنافسة الشريفة”.