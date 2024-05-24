إدارة برشلونة يقيل تشافي من تدريب الفريق وهانسي فليك الأقرب لخلافته

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن إقالة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، بعد ثلاث سنوات من إشرافه على العارضة الفنية للنادي “الكاتالوني”.

وكشف بيان إدارة “البلوغرانا”، اليوم الجمعة، أن رئيس النادي لابورتا، أبلغ المدرب تشافي بأنه لن يكون مدربا للفريق الموسم المقبل.

وسيخوض المدرب تشافي، آخر مواجهة له على رأس العارضة الفنية لبرشلونة، يوم بعد غد الأحد، عند مواجهة إشبيلة برسم الجولة 38 من “الليغا” الإسبانية.

يجدر الإشارة، خاض المدرب تشافي مع برشلونة 142 مباراة، وحقق الفوز في ‏89 فوز مناسبة وتعادل في ‏24 تعادل مباراة، وخسر ‏29 خسارة.

كما حقق تشافي مع برشلونة لقبي البطولة الإسبانية و كأس السوبر الموسم الماضي.

وفي ذات السياق، أكدت العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، أن المدرب الألماني هانسي فليك، هو الأقرب لخلافة تشافي على رأس العارضة الفنية لبرشلونة. وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.