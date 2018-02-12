إدارة سطيف تلجأ “للفاف” لستوية مستحقات لاعبها السابق

راسلت إدارة نادي وفاق سطيف، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، قصد تسوية مستحقات لاعبها السابق فرانك مادو، لتجنب عقوبات “الفيفا”.

وحسب المعلومات الواردة “للنهار”، فقد راسلت إدارة الوفاق الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتسوية مستحقات فرانك مادو، حسب طلب “الفيفا”.

من جهتها أبدت “الفاف” استعدادها لدفع مستحقات اللاعب، مقابل اقتطاع المبلغ المطلوب من رصيد وفاق سطيف.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة الوفاق، لتجنب عقوبات “الفيفا”، التي قد تخصم من رصيد الفريق 6 نقاط مع امكانية إسقاطه للقسم الثاني.

وتبلغ مستحقات اللاعب السابق للوفاق فرانك مادو، والتي يجب دفعها في حد أقصاه شهر، ماقيمته 4 ملايير و200 مليون سنتيم.