إدارة سوسطارة توضح قضية “مزيان” !!

قامت إدارة فريق “إتحاد العاصمة” بتوضيح قضية اللاعب “عبد الرحمن مزيان” المُقرر رحيله خلال هذا الميركاتو الشتوي صوب البطولة الإماراتية.

ونشر الفريق العاصمي بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الخميس:”إدارة إتحاد العاصمة تقدم توضيحات بخصوص عدم إستدعاء عبد الرحمان مزيان لمباراة الغد ضد نادي أهلي برج بوعريريج”.

“اللاعب تم إعطائه رخصة من الإدارة للذهاب خارج الوطن من أجل التفاوض مع أحد الأندية و الإدارة على تفاوض مع هذا النادي من أجل تحويله في هذا الميركاتو الشتوي”.

“اللاعب عبد الرحمان مزيان سيستأنف التدريبات غدا الجمعة وسيكون حاضرا في مباراة الكأس يوم الثلاثاء أمام وفاق سطيف”.