إدارة سوناطراك تزف أخبار سارة أنصار العميد

كشفت إدارة مجمع سوناطراك المالكة لأغلبية أسهم شركة مولودية الجزائر، عن حصولها على رخصة بناء مركز تدريب الفريق.

ونشر إدارة سونطراك، بيان اليوم الأحد، أكدت من خلاله على حصول إدارة مولودية الجزائر، على رخصة بناء مركز تدريب الفريق، بزرالدة.

وستتكفل شركة (جي سي بي)، أحد فروع مجمع سوناطراك، بأشغال بناء وانجاز مكرز التدريب والتكوين الخاص بالعميد.

ويعتبر هذا، أحد نتائج الاجتماع الأخير الذي عقده مسؤولي سونطراك، مع مثلي عم وزارة الشباب والرياضة، والطاقة، بالإضافة للسلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة.