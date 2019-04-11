إدارة “شباب بلوزداد” تُقرر مقاطعة كأس الجمهورية لهذا السبب !!

قررت إدارة فريق شباب بلوزداد مقاطعة منافسة كأس الجمهورية بسبب البرمجة الكارثية وتأجيل لقاء ذهاب الدور النصف النهائي.

وأصدرت الإدارة البلوزدادية أمسية اليوم الخميس بيانا رسميا نشرته على صفحة الفريق الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وجاء في البيان أن تأخير لقاء شباب قسنطينة من يوم ال16 أفريل إلى يوم ال17 من نفس الشهر لايخدم مصالح “السياربي”.

وجاء البيان على النحو التالي:

“جراء البرمجة المجحفة في حق الفريق المتبعة من الرابطة و اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية على حد سواء و سياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرفهما والتي ستمس الفريق هذه المرة بصفة خاصة و عليه نتيجة لذلك تحتفظ إدارة شباب بلوزداد بحقها دفاعا عن مصالح فريقها فإنه ببرمجة لقاء الكأس يوم 17 أفريل و لقاء نصر حسين داي يوم 20 أفريل و يليه لقاء العودة من الكأس 23 أفريل يجعل من فريق شباب بلوزداد يخوض ثلاث لقاءات مصيرية في 6 أيام وهو أمر غير قابل للمساومة من طرف إدارة الفريق وعلى ضوء هذه القرارات إستقرت إدارة الفريق على الإنسحاب من منافسة كأس الجمهورية كإجراء أولي في حالة عدم الإستجابة لمطلبها الشرعي و هو مبدأ المساواة بين الأندية في إطار المنافسة الشريفة”.