إدارة شبيبة القبائل تقوم بمبادرة إنسانية

قررت إدارة شبيبة القبائل، تخصيص مداخيل المباراة المقبلة التي ستجمعهم بأولمبي المدية، لفائدة عائلتين، في مبادرة إنسانية.

وسيتم تقسيم مداخيل هذه المباراة، بين عائلة اللاعب السابق لصنف الآمال، سيد أحمد خدوسي، الذي توفي شهر أكتوبر 2016.

في حين سيقدم الجزء الآخر من هذه المداخيل، لعائلة المناصر، لزري فاتح، الذي توفي إثر حادث مرور، أثناء تنقله لمناصرة الفريق، في نصف نهائي الكأس.

وحددت إدارة الشبيبة، سعر تذكرة المباراة التي ستجمعهم بأولمبي المدية، غدا الثلاثاء، بملعب “01 نوفمبر”، لحساب الجولة الـ27، بـ300 دج للتذكرة.

يذكر أن رئيس الفريق شريف ملال، قرر منذ توليه رئاسة النادي، فتح أبواب ملعب “01 نوفمبر”، مجانا للأنصار في كل المباريات المتبقية، في حين يأتي هذا القرار كإجراء استثنائي.