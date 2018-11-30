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إدارة “غلطة سراي” تجبر “فيغولي” على المغادرة !!

الرياضة
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إدارة “غلطة سراي” تجبر “فيغولي” على المغادرة !!
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن إدارة “غلطة سراي” تكون قد أخبرت الجزائري “سفيان فيغولي” ببدأ البحث عن فريق في الميركاتو الشتوي.

فالنادي يريد القيام بثورة في التشكيلة، والتدعيمات ستكون بعد مغادرة بعض النجوم من أجل الاستفادة ماليا من الصفقات.

ولهذا السبب فإن “سوسو” قد يكون أول المغادرين في الميركاتو الشتوي، خاصة وأنه صاحب أكبر راتب في النادي.

حيث يتقاضى “فيغولي” ما يقارب الـ 4 ملايين أورو سنويا وهو ما يشكل عبئ على إدارة “غلطة سراي” التي كانت تصر على تسريحه في الميركاتو الصيفي الماضي.


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