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إدارة ليستر سيتي “تشوكي” محرز بهذا القرار الغريب

الرياضة
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إدارة ليستر سيتي “تشوكي” محرز بهذا القرار الغريب
بقلم عبد النور حواز

رفضت إدارة فريق “ليستر سيتي” الإنجليزي عرض مُدرب مانشستر سيتي “بيب غوارديول”ا  الذي قدمه في الساعات الماضية لضم “رياض محرز”.

وأكدت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية أمسية اليوم الثلاثاء أن “الثعالب” رفضوا العرض المُقدم من إدارة “الستيزن” والمُقدر ب50 مليون جنيه أسترليني.

وأضافت نفس الصحيفة أن غوارديولا يُحاول جس نبض إدارة ليستر سيتي لكن هذه الأخيرة ترفض التحرك للتفاوض حاول الصفقة.

ويأتي إهتمام غوارديولا بمحرز بعد إصابة الجناح الألماني لمانشستر سيتي “ساني” بقطع في رباط الكاحل سيُبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/678149/Riyad-Mahrez-Manchester-City-transfer-news-Leicester-transfer-news-Pep-Guardiola

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