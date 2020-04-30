إدارة مجمع “النهار”تعلن عن تعليق صدور جريدة “النهار الجديد” بسبب الأزمة المالية والصحية

أصدرت إدارة جريدة “النهار الجديد” بيانا للرأي العام كشفت فيه عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار تعليق صدور الجريدة بعد 13 سنة من الوجود غير المنقطع في الساحة الإعلامية الجزائرية.

وحسب البيان الصادر اليوم عن إدارة الجريدة التابعة لمؤسسة الأثير للصحافة فإن هذا القرار يرجع لسببين أساسيين وهو الوضع المادي الصعب الذي تمر به الجريدة بعد توقيف الإشهار العمومي شهر فيفري المنصرم وهو الذي يعتبر المورد المالي الوحيد للجريدة.

كما أرجع البيان سبب تعليق صدور الجريدة إلى الأوضاع الصحية التي تمر بها الجزائر بسبب انتشار جائحة كورونا، وحالة الحجر الصحي وشروط الوقاية و التي تسببت في عزوف المتعاملين عن اقتناء الجريدة بسبب غلق الأكشاك.

كما قالت إدارة جريدة “النهار الجديد” أن قرار تعليق صدورها يرجع أيضا إلى تفادي تراكم الديون لدى المطابع العمومية والديون لدى شركات التوزيع.

كما عبر مجمع “النهار “عن أسفه إزاء إعلانه هذا الخبر بخصوص جريدة عمدت طيلة 13 سنة من الوجود في الساحة الإعلامية على نقل الخبر أينما كان، ونقل صوت المواطن و انشغلاته في كل مناطق الوطن أملين أن تعود الجريدة لقرائها فور تحسن الوضع المادي وتجاوز هذه الضائقة.