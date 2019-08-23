إدارة مستشفى مصطفى باشا تكشف تفاصيل جديدة عن ضحايا حفل سولكينغ

أكدت إدارة مستشفى مصطفى باشا وقوع 5 وفيات، إثر حادث التدافع في حفل الذي أقامه المغني “سولكينغ” بملعب 20 أوت.

ففي اتصال هاتفي لـ “النهار أون لاين” مع مدير المستشفى عبد السلام بنانة، أكد أن مصالح الإستعجالات سجلت وفاة 5 أشخاص إثر حادثة التدافع.

ويتعلق الأمر بثلاثة إناث وذكرين.

و أضاف ذات المتحدث ، أن مصالح الإستعجالات استقبلت 17 جريحا أغلبها أُصيبوا بكسور وأزمات تنفسية.

بينما استقبل مستشفى زميرلي بالحراش 6 جرحى إصاباتهم طفيفة.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تنقل ليلا إلى مستشفى مصطفى باشا وملعب 20 أوت.

كما أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، بعد وفاة 5 أشخاص.