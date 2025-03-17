إدارة مولودية الجزائر تعلن استدعاء ثمنية لاعبين لـ “الخضر”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن استدعاء الناخب الوطني مجيد بوقرة ثمنية لاعبين من النادي تحسبا للتربص التحضيري الذي سيجري بمدينة عنابة من الفترة الممتدة من 17 مارس إلى غاية 24 من نفس الشهر.

وقالت إدارة فريق مولودية الجزائر أن الأمر يتعلق بكل من الحارس عبد اللطيف رمضان و رضا حلايمية وأيوب غزالة إلى جانب مروان خليف وأكرم بوراس ومحمد بن خماسة و زكرياء نعيجي وسفيان بايازيد.

كما أكدت أن متوسط الميدان العربي ثابتي كان من قائمة الناخب الوطني غير أن الإصابة التي تعرض لها أول أمس في مباراة إتحاد خنشلة حالت دون مشاركته في التربص.