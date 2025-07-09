إدارة مولودية الجزائر تعلن فسخ عقد لاعبها حميدي

أنهت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، العقد الذي يربطها باللاعب كمال حميدي، بعد قضائه أربعة سنوات في الفريق.

ونشرت إدارة المولودية، بيان عبر صفحجتها الرسمية على “فاي بوك”، أكد فيه فسخ العقد الذي يربطها باللاعب حميدي، بالتراضي.

وحرص مسؤولي العميد، على توجيه الشكر للاعب حميدي، على ما قدمه للفريق في المواسم الأربعة الماضية.

كما أثنت إدارة مولودية الجزائر، على السلوك المثالي الذي تحلى به اللاعب كمال حميدي، طيلة فترة تقمصه ألوان المولودية، متمنية له التوفيق في باقي مشواره.