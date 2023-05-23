إدارة مولودية الجزائر تندّد بإستغلال شعار النادي لغرض تجاري

ندّدت إدارة مولودية الجزائر بالاستعمال غير القانوني لشعار النادي، وتؤكد أنّها لن تتسامح مع أي استعمال يضر بصورة الفريق.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الفريق العاصمي بمعية النادي الهاوي ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف مهما كانت صفته. يستخدم شعار المولودية لأغارض القانونية اللازمة ضد أي طرف مهما كانت.

كما اكدت أنها ستسلك كل السبل القانونية إلى غاية استرجاع حق الفريق.

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