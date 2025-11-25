إدارة مولودية وهران تعلن عن تعيين سكال مدربًا مساعدًا

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها الرسمي مع المدرب حكيم سكال الذي سيلتحق بالطاقم الفني للفريق الأول في منصب مدرب مساعد.

وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز الجهاز الفني ودعم العمل التكتيكي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، قدّمت إدارة النادي شكرها وامتنانها للمدرب المساعد السابق، منير لهباب، على كل ما بذله من مجهودات وما قدّمه للفريق خلال فترة عمله، متمنيةً له كل التوفيق والنجاح في مساره المهني مستقبلاً.

هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الإدارة لإعادة تنظيم وترميم الطاقم الفني، تحضيرًا للرهانات القادمة التي تنتظر مولودية وهران في البطولة الوطنية.