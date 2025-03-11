إدارة نادي شبيبة القبائل تتوصل لإتفاق مع كوني لفسخ عقده بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن توصلها لاتفاق مع لاعب الفريق، الدولي المالي، كوني يوسف، بالتراضي.

ونشرت إدارة “الكناري”، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أكدت من خلاله توصلها مع اللاعب، يوسف كوني، إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي.

وتقدمت الإدارة بالشكر للاعب، على التزامه وتفانيه تحت ألوان النادي، ونتمنت له التوفيق في بقية مشواره الكروي.

للإشارة، عانى اللاعب، كوني، من التهميش و غاب عن المنافسات الرسمية منذ إلتحاق المدرب، زينباور، بالعارضة الفنية للنادي القبائلي.