إدارة وفاق سطيف قرر عدم تجديد عقد مدربها داركو نوفيتش

قررت إدارة وفاق سطيف، عدم تجديد عقد مدربها الصربي داركو نوفيتش، بعد اشرافه على الفريق لأقل من موسم.

ونشرت إدارة الوفاق، اليوم السبت، بيان، أعلنت من خلاله قرارها بعدم تجديد عقد داركو نوفيتش، ومساعده طارق مدكور.

كما حرص مسؤولي النادي السطايفي، على توجيه الشكر للمدرب الصربي على ما قدمه للفريق، متمنين له التوفيق في باقي مشواره.

يذكر أن داركو نوفيتش، إلتحق بوفاق سطيف شهر أفريل الماضي، وأنهى الموسم مع الوفاق في المركز السادس بـ54 نقطة.