إدارة مولودية الجزائر تفسخ عقود رباعي “الملهى” وتجمّد أجور باقي اللاعبين

اشترطت على نغيز مرتبة مؤهلة إلى منافسة إفريقية الموسم المقبل

حسمت إدارة مولودية الجزائر في مصير اللاعبين الأربعة الذين تم رصدهم من خلال إحدى مقاطع “الفيديو” المسربة، داخل ملهى ليلي. وذلك مباشرة بعد الإقصاء من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكان الرباعي بن ساحة، عدادي، ربيعي وعلاتي قد مثلوا أمام المجلس التأديبي لإدارة مولودية الجزائر، الذي استمع إلى أقوالهم وتصريحاتهم. كما منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم في القضية التي اهتز لها الرأي العام الرياضي في الجزائر.

وأيّد المجلس التأديبي التابع لإدارة مولودية الجزائر، القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الإدارة، عمار براهمية، مباشرة بعد انتشار “فيديو” الفضيحة. وذلك بالتخلي عن الرباعي، وإبعاده نهائيا من تعداد “المولودية” مع فسخ عقودهم.

وقبل ذلك، حاول المدرب نبيل نغيز نيابة عن باقي أعضاء الطاقم الفني، التوسط لدى اللاعبين الأربعة لتفادي إبعادهم نهائيا. بعدما أكد لأعضاء مجلس الإدارة على هامش اجتماعهم به، أمس. بأنه لا يزال في حاجة إلى خدمات الرباعي والموسم لم ينتهِ بعد، مقترحا عقوبات أخرى غير الطرد، لكن المجلس التأديبي كان سيدا في قراره.

كما خرج اجتماع مجلس إدارة مولودية الجزائر بحزمة من القرارات، أهمها تجميد رواتب باقي اللاعبين مؤقتا، إلى غاية عودة النتائج الإيجابية. مع ترقية بعض العناصر من تشكيلة الرديف، لتعويض اللاعبين المبعدين.كما اُشترط على المدرب نغيز الدخول مع الفريق في مرتبة مؤهلة إلى منافسة قارية الموسم المقبل. ومن القرارات المتخذة أيضا، الطعن في العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ضد الحارس أحمد بوطاڤة والمهاجم عبد النور بلخير، بعد إقصائهما من جميع المسابقات التي تنظمها “الكاف” لمدة 12 شهرا، كما قررت خصم قيمة العقوبة المالية التي سلطت ضد النادي والمقدرة بـ 25 ألف دولار من رصيدهما.