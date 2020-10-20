إدانة مشعوذ بـ5 سنوات سجنا نافذة في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص مشعوذ متلبسا بممارسة أعمال الشعوذة وتدنيس و المصحف الشريف.

عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 54 سنة تمت اثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود شخص يمارس السحر والشعوذة بمنزله بأحد أحياء مدينة تيارت أين تم الترصد له وبناء على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت تم تفتيش مسكن المشعوذ.

وعثر على مصحف مشطب عليه، أحراز مكتوب عليها طلاسم وجداول، وكتب خاصة بمواضيع السحر والشعوذة و مجموعة من المستحضرات والأعشاب تستعمل في عملية الشعوذة، ليتم حجزها وتحويله إلى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، قدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت ،الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري حيث صدر في حقه 05 خمسة سنوات حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 100000دج نافذة عن تهمة ممارسة أعمال الشعوذة وتدنيس وتشويه المصحف الشريف.