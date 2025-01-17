إدعى أنه براد بيت وسلب منها مبلغ كبير.. سيدة تتعرض للإحتيال!

علق النجم الأميركي براد بيت، على حادثة السيدة الفرنسية التي تعرضت للخداع وسرقة 830 ألف أورو من قبل محتالين أوهموها بأنها في علاقة طويلة الأمد مع الممثل.

وخرج متحدث بإسم النجم براد بيت، للتحدث عن الأمر، وقال إنه من المروع أن يستغل المحتالون الرابطة القوية بين المعجبين والمشاهير.

وأضاف في بيانه: “لكن هذا تذكير مهم بعدم الاستجابة للتواصل غير المرغوب فيه عبر الإنترنت. وخاصة من الممثلين الذين ليس لديهم حضور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأصبحت قصة إمرأة فرنسية تبلغ من العمر 53 عامًا وتُدعى آن، الأكثر شهرة في البلاد. بعدما ظهرت لأول مرة يوم الأحد الماضي في البرنامج الإخباري الفرنسي “Seven to Eight” على قناة TF1.

وتحدثت آن في البرنامج كيف تواصل معها شخص ما لأول مرة عبر الإنترنت ادعى أنه جين إيتا بيت، والدة الممثل.

ثم تلقت رسالة من شخص يدعي أنه براد، وقال لها: “أخبرتني والدتي كثيرًا عنك”.

وأشارت آن، إلى أن الإثنين استمرا في المراسلة، حيث قالت: “لقد أحببت الرجل الذي كنت أتحدث معه. كان يعرف كيف يتحدث إلى النساء، وكان دائمًا ما يتم ذلك بشكل جيد للغاية”.

وكشفت آن أنها توصلت إلى تسوية طلاق مع زوجها السابق، وحصلت على 850 ألف أورو قدمتها جميعًا إلى ذلك الشخص.

وادعى المحتال أنه الممثل ويعاني من صعوباتٍ مالية نتيجة إغلاق حساباته المصرفية بسبب طلاقه من أنجلينا جولي. وأنه يحتاج إلى قرض لعلاجات السرطان المصاب به.

وأكدت آن أنه كان يرسل لها العديد من الصور، التي عرفت لاحقًا أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي.