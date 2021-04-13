إرتفاع النفط الجزائري بـ3 دولارات في شهر مارس

كشف التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيب إرتفاع أسعار الخام الجزائري “صحارى بلاند” بنحو 3 دولارات شهر مارس.

وأوضحت أوبيب ان إرتفاع سعر النفط الجزائري وصول إلى 65.76 دولار للبرميل راجع إلى زيادة الطلب في الأسواق العالمية.

وأضاف ذات التقرير أن المتوسط الشهري لأسعار الخام الجزائري إرتفعت بزيادة 3.38 دولار للبرميل “+ 5.4”.

هذا إرتفعت ارسعار النفط من 62.38 دولار للبرميل في فيفري الماضي لتصل إلى 65.76 دولار في مارس.

كما يعد صحراء بليند الجزائري، ثالث أغلى خام في مارس، بعد الأنغولي جيراسول “66.04 دولارا للبرميل”.

وتليها غينيا الاستوائية زافيرو بـ 65.99 دولارا للبرميل وفق ذات التقرير .

تقرير اوبك يشير إلى أن تحديد سعر الخام الجزائري وفقا لسعر خام برنت، وهو الخام المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن.