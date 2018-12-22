إرتفاع حصيلة وفيات ضحايا حادث بوقطب

إرتفعت حصيلة قتلى حادث المرور الذي وقع، صبيحة اليوم السبت، ببلدية بوقطب ولاية البيض، إلى 9 قتلى بعد وفاة شخص متأثرا بالجروح البليغة.

وأوضح المدير العام للحماية المدنية، فضلاوي عبد النبي، في إتصال هاتفي لقناة النهار، أن الحادث وقع إثر إصطدام سيارة، بشاحنة بالبيض.

ووقع الحادث، في حدود الساعة السادسة و15 دقيقة صباحا، على الطريق الوطني رقم 6، بلدية بوقطب.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل القتلى نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بوقطب لتحديد هويتهم فيما حول المصابون نحو ذات المستشفى.

من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث.