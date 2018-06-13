إرهابي تائب يُحرّض ابنه على قتل حارس “باركينغ” باستعمال منجل في مفتاح

لأن الضحية رفض دفع مبلغ 2500 دينار يوميا للجاني ووالده

الجانيان فرضا قانون الغاب على كافة تجار المنطقة وأجبراهم على دفع “ضرائب” غير قانونية

أقدم إرهابي تائب “ب.ج” على تحريض ابنه على شاب عشريني يعمل حارسا بموقف السيارات للاعتداء عليه بغية تأديبه لأنه رفض دفع له أموال التي كان يفرضها كضريبة غير مستحقة على شباب المنطقة، مستعملا قوته وجبروته لسلبهم أموالهم كل يوم عن طريق “الحڤرة” واستفزازهم، أين قام ابنه بشراء منجل وبمشاركة والده تم مباغتة ضحيتهم بضربات قاتلة أودت بحياته في عين المكان.

الجريمة الشنعاء اهتز لها سكان مدينة مفتاح أواخر سنة 2017، كان ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، وهو المعيل الوحيد لأفراد أسرته المتكونة من 4 أشخاص جميعهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث كان المتهم “ب.ج” يطلب من الضحية بعد نهاية عمله بموقف السيارات الكائن بوسط المدينة بدفع مبلغ 2500 دج له.

الأمر الذي رفضه الضحية كونه يشقى ويتعب طيلة اليوم تحت لفح الشمس وبرودة الطقس ليأتي في الأخير المتهم رفقة ابنه ويأخذ أمواله وأرباحه من دون وجه حق، وهي نفس التصرفات التي كان يقوم بها المتهمان مع بقية الشباب والتجار، حسبما جاء في ملف الحال، بفرض إتاوات غير قانونية عليهم.

وبتاريخ الحادثة، في حدود الساعة السادسة مساء، كان الضحية يَهُم لمغادرة موقف السيارات باتجاه المنزل، فاعترض سبيله المتهم “ب.ج” طالبا منه دفع مبلغ 2500 دج، فرفض الضحية، الشيء الذي أثار غضب المتهم ليقوم بإخبار ابنه “ب.ح” ومطالبته بجلب سكين معه.

هذا الأخير قام بشراء منجل من السوق والتوجه إلى الضحية لسلبه أمواله، فحدثت بينهما مناوشات أدت إلى إصابة الضحية بجروح بواسطة المنجل على مستوى البطن والرجل، ليلوذا بعدها بالفرار، فيما تدخل الجيران لإسعاف الضحية الذي فارق الحياة بعين المكان.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا أسفر عن تحديد هويتي الجناة، ليتم توقيف الابن “ب.ح” فيما بقي والده مختبئا إلى حين إلقاء القبض عليه وتحويلهما على المحاكمة، أين حاولا إنكار التهم المنسوية إليهم، إلا أن قناعة هيئة التشكيلة أوقعت عقوبة المؤبد في حق “ب.ح” عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و5 سنوات سجنا نافذا للمتهم”ب.ج”عن جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.