إرهاب الطرقات يحصد أرواح 25 شخصا خلال أسبوع!

قامت وحدات الحماية المدنية بـ1686 تـدخـل لأجل 968 حادث مرور، أدت إلى وفاة 25 شخصا وجرح 1047، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، سجلت أثقل حصــيلة في البويرة، بوفاة 5 أشخاص وجرح 33 آخرين، على إثر 31 حادث مرور.

تم إسعاف المصابين، وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية.

وعموما، سجلت وحدات الحماية المدنية 22230 تدخل في نفس الفترة، من بينها 14203 تدخــل خاص بعمليات

الإجلاء الصحي.

أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1470 جريح، وتحويل 12616 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت ذات المصالح، بـ 823 تدخلا سمح بإخـــماد 488 حريق منها منزلية صناعية.