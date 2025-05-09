إسبانيا: تفكيك شبكة تهريب مخدرات متورطة مع المغرب

تمكن الحرس المدني الإسباني، من تفكيك شبكة إجرامية للاتجار الدولي بالمخدرات متورطة مع المغرب في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في الأندلس.

وكانت الشبكة، حسب وسائل إعلام محلية، تقوم بنقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع.

ونفذت العملية بالاشتراك بين وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وأدت إلى اعتقال خمسة أشخاص.

وحسب الحرس المدني، فإن العملية التي بدأت في فيفري 2024، تمت بدعم من المركز الإقليمي للتحليل والاستخبارات لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الأندلس.

وكان لدى الشبكة لوجستيات مجهزة جيدا لتهريب المخدرات. باستخدام شاحنات معدلة ومستودعات صناعية ونقاط تحميل وطرق مخططة مسبقا للتهرب من ضوابط الشرطة.

ونجحت المنظمة الإجرامية، بالتنسيق مع شبكات الإمداد في المغرب، في نقل كميات كبيرة من الحشيش والكوكايين. مستخدمة أساليب إخفاء متطورة مثل المقصورات السرية في خزانات وقود الشاحنات.

وتم خلال هذه العملية، تنفيذ عشر عمليات تفتيش وضبط 262,72 كيلوغراما من الحشيش. فضلا عن مبلغ نقدي قدره 11,585 أورو ومسدس فارغ وذخيرة وأجهزة إلكترونية ووثائق مختلفة.