إستئناف التزود بمياه الشرب في 20 بلدية بالبويرة اليوم  

استؤنفت اليوم الأربعاء، عملية التزويد بمياه الشرب في 20 بلدية بالبويرة بصفة عادية، بعد إنقطاع دام 10 أيام.

حسبما علم من المكلفة بالإعلام في المؤسسة الجزائرية للمياه، التي أرجعت سبب تلف القناة الرئيسية للتوزيع لحادث إنزلاق التربة في قرية رحيمات.

حيث تم إستئناف التزويد بالمياه بصفة تدريجية منذ أمس الثلاثاء، بـ20 بلدية المذكورة.

من بينها عين بسام و سور الغزلان و عين الحجر و عين العلوي و الهاشمية و خبوزية و قرومة و زبربر.

وهذا بعد إستكمال أشغال تصليح القناة، التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الجزائرية للمياه.