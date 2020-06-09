إستئناف رحلات القطار بداية من يوم 14 جوان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء عن إستئناف رحلاتها بداية من يوم 14 جوان 2020.

وأوضح بيان الشركة ان عودة رحلاتها سيكون إبتدءا من السابعة صباحا إلى غاية الخامسة مساءا .

وبهذا وضعت الشركة عدة تدابير وقائية وإحترازية للوقاية من إنتشار كورونا ولسلامة زبائنها وهي:

إلزامية إرتداء الاقنعة الوقائية “الكمامة الطبية “.

إحترام التباعد الإجتماعي بين الركاب.

وضع تحت تصرف الركاب المعقمات والمطهرات.

تعقيم القاطرات عقب كل رحلة.

كما أنهت الشركة علم إلى كافة زبائنها أن قاطرات couchette ممنوعة إلى غاية إشعار آخر

الرحلات المتوجهة نحو مطار هواري بومدين ممنوعة

الإتجاهات الطويلة ممنوعة

1001 1002 يأخر إلى غاية الساعة الثامنة

ذهاب إياب بإتجاه وهران – سعيدة

اما بالنسبة للإتجاهات الطويلة غير متوفرة لحد الساعة

الإتجاهات الجهوية

الجزائر – بجاية 1 ذهاب /إياب.

وهران – غليزان 1 ذهاب /إياب.

وهران – تلمسان 1 ذهاب /إياب.

تلمسان مغنية 1 ذهاب /إياب.