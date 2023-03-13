إستحداث شركة “تافديس” لإنتاج السكر ببومرداس

كشف المجمع العمومي “مدار القابضة”، اليوم عن استحداث شركة متخصصة في تكرير السكر وانتاجه وتسويقه. وفقا لبيان المجمع فأطلق على هذه الشركة اسم “تافاديس” وسيتم دخولها في الانتاج خلال الثلاثي الاخير لسنة 2023.

وفقا لذات البيان سيتواجد مقر الشركة الجديدة “تافاديس” بالأربعطاش في ولاية بومرداس، كما يقدر رأسمالها الأولي بـ10 مليار دينار. وأضاف البيان أنه تم تعيين أحمد دراي مديرا عاما لها وانتخب رئيسا لمجلس الإدارة من قبل أعضائه الذين اجتمعوا لهذا الغرض.

وستوظف “تافاديس” التي حدد تاريخ دخولها في الإنتاج خلال الثلاثي الأخير لسنة 2023 وفقا لمخطط تنفيذ أدوات الإنتاج، عند انطلاقها بتوظيف 1200 عامل.

هذا فقد عقدت الجمعية العامة التأسيسية للشركة ذات الاسهم المتخصصة في تكرير السكر وانتاجه وتسويقه “تافاديس” امس الاحد بمقر المجمع مدار القابضة” بالجزائر العاصمة. وذلك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، شرف الدين عمارة وكذا أعضاء من مجلس إدارة الشركة التي تم تأسيسها.