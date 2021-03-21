إستدعوا لأول مرة.. هؤلاء هم جديد بلماضي

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لثلاثة وجوه جديدة، لم يسبق لها وأن حملت ألوان الخضر، وذلك إستعدادا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا على التوالي.

وقرر الرجل الأول في الخضر، منح الثقة لكل من رامز زروقي، أحمد توبة ونوفل خاسف.

وينشط رزوقي، 21 سنة، كوسط دفاعي في الدوري الهولندي، مع نادي توينتي الشهير، حيث يُشارك 24 مُباراة، 16 منها كأساسي.

ومن “الأرديفيزي” دائما، جاء “توبة” صاحب الـ23 عاما، القادر على اللعب كظهير أيسر وكمدافع محوري، وينشط مع نادي والويك.

ونُشير الى أن هذا الأخير، كان ينشط مع الفئات الشبانية للمنتخب البلجيكي، ليُغير جنسيته الرياضية مؤخرا فقط ويختار الجزائر.

وفي الأخير، وجه بلماضي الدعوة لنوفل خاسف، خريج مدرسة نصر حسين، الذي يتطور من أسبوع لآخر مع نادي تونديلا البرتغالي.