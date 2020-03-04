إستقالة جماعية لأعضاء المجلس البلدي بعين ولمان في سطيف

قدّم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ولمان بولاية سطيف، أول أمس الإثنين، إستقالة جماعية في إنتظار عرضها على الوالي.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل منهم على الوضع المتردي الذي تعرفه العديد من القطاعات بالمنطقة، والذي تسبب في تراجع التنمية المحلية بها خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر قلة الدعم المالي من طرف السلطات المعنية، وكذا عدم الإستفادة من برامج تتوافق وتطلعات سكان عين ولمان، من بين أسباب إستقالة أعضاء المجلس الشعبي البلدي في قرار شكل مفاجأة للمواطنين، الذين سبق وأن تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المسؤولة، للنظر في إنشغالاتهم المرتبطة بحياتهم اليومية، والتي يتقدمها السكن والتهيئة الحضرية وقطاع المياه، بالإضافة إلى مشكل النظافة، في إنتظار ما قد تحمله الأيام القادمة من مستجدات.